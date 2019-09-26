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Причиной конфликта со стрельбой в московском общежитии стала бытовая ссора

Задержать стрелявшего пока не удалось

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Конфликт со стрельбой в общежитии на улице Красного Маяка на юге Москвы произошел на бытовой почве, когда участники ссоры употребляли алкогольные напитки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"В общежитии по адресу ул. Красного Маяка, дом 26, произошел конфликт между людьми, совместно распивающими спиртные напитки. Один из них расстрелял оппонентов из травматического пистолета и скрылся. Четверо пострадали, их осматривают медики. Часть из них отказалась от госпитализации", - сказали в полиции.

Там добавили, что задержать стрелявшего пока не удалось. "На месте работает оперативно-следственная группа. Ведется розыск злоумышленника", - заключили в пресс-службе.

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