Самолет Вена - Токио совершил незапланированную посадку в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 27 сентября. /ТАСС/. Самолет Boeing, летевший из Вены в Токио, совершил незапланированную посадку в аэропорту Хабаровска, пострадавших нет. Об этом ТАСС сообщили в аэропорту города.

Там добавили, что пассажиров заберет самолет из Японии. "На борту 194 пассажира, из них один ребенок, 12 членов экипажа, за ними прилетит самолет из Токио", - сказал представитель аэропорта.

Он уточнил, что рейс прилетит примерно через восемь часов.

Самолет аварийно сел в 06:12 (23:12 мск). Это рейс 206 японской авиакомпании ANA. "Причина - падение давления масла в одном из двигателей", - сказал представитель аэропорта. К посадке привлекались аварийные службы аэропорта, она прошла успешно, пострадавших нет.

Он также сообщил, что сейчас решается вопрос с таможенными службами о размещении пассажиров в международном терминале хабаровского аэропорта.

В управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу сообщили ТАСС, что судно село экстренно.