СК просит продлить домашний арест фигуранту дела о беспорядках в Москве Фомину до 8 января

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет просит суд продлить на три месяца домашний арест фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве Сергею Фомину. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева, соответствующее ходатайство следствия будет рассмотрено 30 сентября.

"В суд поступило ходатайство следствия о продлении Фомину меры пресечения в виде домашнего ареста на срок до 8 января 2019 года. Суд рассмотрит просьбу Следственного комитета 30 сентября, в 11:00 мск", - сказала представитель суда.

Ранее Фомин был переведен из СИЗО под домашний арест.

В четверг Басманный суд Москвы отпустил из-под стражи в зале суда другого фигуранта дела, Алексея Миняйло, не избрав ему никакую меру пресечения, так как не усмотрел в его действиях признаков уголовных преступлений. Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении него. Фигурантам было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ).

Как сказал в четверг агентству адвокат Алан Гамазов, Миняйло попросит компенсацию за незаконное уголовное преследование, ее сумма пока не определена. Адвокат отметил, что "обвинение снято по реабилитирующим основаниям".

Миняйло был арестован после несогласованной акции 27 июля в центре Москвы, его обвиняли в участии в массовых беспорядках. До ареста он был волонтером штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь.