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Пожар в военной части в Хабаровске потушен

Возгорание произошло из-за короткого замыкания в электропроводке

ХАБАРОВСК, 27 сентября. /ТАСС/. Пожар, произошедший на одном из объектов военной части в Хабаровске, потушен, пострадавших нет, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

"27 сентября в одной из воинских частей Хабаровского гарнизона, дислоцированной в городе Хабаровске, в результате короткого замыкания в электропроводке произошло возгорание в неиспользуемом здании бывшей столовой. Возгорание было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет", - говорится в распространенном релизе.

Ранее представитель экстренных служб города сообщал ТАСС, что площадь пожара в помещении столовой в военной части составляла 300 кв. метров.

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