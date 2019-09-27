Ми-8МТВ авиакомпании "Полярные авиалинии" не нашел пропавший на севере Якутии вертолет

ТАСС, 27 сентября. Ми-8МТВ авиакомпании "Полярные авиалинии" вернулся с поисков пропавшего на севере Якутии вертолета без результата, сообщила в пятницу журналистам пресс-служба АО "АК "Полярные авиалинии".

"Ми-8МТВ "Полярных авиалиний" не обнаружил вертолет Eurocopter, пропавший в Оймяконском районе Якутии", - говорится в сообщении. Как уточняется, экипаж выполнял поиски в течение двух дней - 25 и 26 сентября. Ранее Ми-8МТВ был задействован в поисково-спасательных работах с 18 по 20 сентября.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании, поиски будут продолжены, если поступит заявка Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Вертолет Eurocopter 15 сентября вылетел по маршруту поселок Усть-Нера Оймяконского района - озеро Аяма - ручей Уточан - Усть-Нера для перевозки рыбы и перестал выходить на связь. На борту находились пилот и два пассажира. Сначала для поисков были привлечены два воздушных судна золотодобывающих компаний, затем на месте работали спасатели на вертолете Ми-8МТВ "Полярных авиалиний", однако поиски не дали результатов. Поиски осложнялись низкой облачностью и туманом, гористой местностью и отсутствие дорог.