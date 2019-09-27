Пожарные тушат загоревшееся административное здание на Байкальском тракте в Приангарье

ИРКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Трехэтажное административное здание горит на Байкальском тракте в Иркутской области, пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"В 04:19 по местному времени (23:19 мск 26 сентября) поступило сообщение о пожаре в трехэтажном брусовом административном здании с деревянными перекрытиями. На первом этаже располагались офисные помещения, на втором и третьем - швейные станки. В 06:58 (01:58 мск) - локализация пожара на площади 696 кв. метров", - сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что сведений о погибших, травмированных нет.

На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны здание было полностью охвачено огнем, произошло обрушение третьего и второго этажей.

К тушению пожара привлечены силы от МЧС России - девять человек и три единицы техники. "Предварительная причина пожара устанавливается", - добавили в пресс-службе.