{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

С перевернувшегося у берегов Сахалина катера спасены пять человек

На катере находились сотрудники правоохранительных органов и Государственной инспекции по маломерным судам

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Катер с сотрудниками правоохранительных органов и Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) в пятницу перевернулся у берегов села Стародубское Долинского района Сахалина, все находившиеся на борту судна спасены, сообщил ТАСС мэр района Александр Тугарев.

"В 10:05 (02:05 мск) всех спасли и доставили на берег", - сообщил глава района. По предварительной информации, никто не пострадал.

По словам мэра, в спасении людей приняли участие рыбаки, которые находились неподалеку. Цель выхода сотрудников правоохранительных органов в море пока не уточняется.

Теги
РоссияСахалинская область
Четвертый чартерный рейс с членами экипажа плавбазы "Петр Житников" вылетел во Владивосток
На его борту находятся 70 пассажиров
Читать полностью