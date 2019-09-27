С перевернувшегося у берегов Сахалина катера спасены пять человек

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Катер с сотрудниками правоохранительных органов и Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) в пятницу перевернулся у берегов села Стародубское Долинского района Сахалина, все находившиеся на борту судна спасены, сообщил ТАСС мэр района Александр Тугарев.

"В 10:05 (02:05 мск) всех спасли и доставили на берег", - сообщил глава района. По предварительной информации, никто не пострадал.

По словам мэра, в спасении людей приняли участие рыбаки, которые находились неподалеку. Цель выхода сотрудников правоохранительных органов в море пока не уточняется.