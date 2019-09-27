Четвертый чартерный рейс с членами экипажа плавбазы "Петр Житников" вылетел во Владивосток

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Четвертый чартерный рейс авиакомпании "Аврора" с членами экипажа плавбазы "Петр Житников", на которой с понедельника тушат пожар, в пятницу утром вылетел с острова Кунашир (Курильские острова, Сахалинская область) во Владивосток (порт приписки судна). Об этом сообщил ТАСС мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.

"Самолет вылетел из Южно-Курильска (город на острове Кунашир) в 12:12 по местному времени (04:12 мск)", - сообщил собеседник агентства. На борту находятся 70 пассажиров - максимальная вместимость воздушного судна.

Первые 135 человек покинули Кунашир в среду поздно вечером на двух самолетах. Остальные остались на острове Шикотан (Курильские острова) в пункте размещения с горячим питанием и всеми необходимыми вещами. В четверг днем во Владивосток были отправлены еще 70 человек. Четвертая группа пассажиров не смогла улететь в ночь на пятницу из-за непогоды в пункте прилета, ее рейс был отложен до утра следующего дня.

После перевозки четвертой группы самолет вернется на Курилы и заберет еще 70 человек. В Росморречфлоте рассказали, что судовладелец зафрахтовал пять самолетов авиакомпании "Аврора", поэтому оставшиеся рыбаки отправятся во Владивосток в субботу на рейсовом самолете через Южно-Сахалинск.

Пожар на плавбазе

Пожар на плавбазе возник 23 сентября, на борту находились 420 человек, 361 из них эвакуировали рыболовные суда на Шикотан, 59 человек оставались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. В среду аварийная группа увеличилась до 65 человек. Экипаж хотели доставить за счет судовладельца во Владивосток на паромах, но затем было решено воспользоваться авиасообщением с Кунашира, до которого людей переправляли на судах.

На место пожара к плавбазе подошли спасательные суда. Открытое горение ликвидировано, но тушение продолжается.

Плавбаза "Петр Житников" типа "Содружество" построена в 1989 году, она принадлежит компании "Дальморепродукт". Это одна из крупнейших плавбаз, она предназначена для приема от добывающих судов краба и рыбы-сырца и их переработки на консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир, а также снабжения добывающих судов и их обслуживания. Судно работает под российским флагом, его валовая вместимость - 32096 т, дедвейт - 10070 т, длина судна - 179,03 м, ширина - 28 м.