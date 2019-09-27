Руководство порта Ванино привлечено к ответственности за перевалку глинозема с нарушениями

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Ванинская транспортная прокуратура выявила нарушения требований федерального законодательства при перевалке глинозема в морском порту Ванино в Хабаровском крае без пылеподавляющего оборудования. Руководство компании привлечено к ответственности, сообщается в пятницу на сайте Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"Установлено, что в нарушение требований федеральных законов "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и "Об охране атмосферного воздуха" АО "Порт Ванино" при выгрузке глинозема с морских судов не применяло пылеподавляющее оборудование для минимизации негативного воздействия пыли на атмосферный воздух", - говорится в сообщении.

Ванинский транспортный прокурор внес представление руководителю порта. Также возбуждено административное дело по статье 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения"), который предусматривает максимальный штраф для юридических лиц до 20 тыс. рублей, для должностных лиц - до 1 тыс. рублей. "Нарушения устранены, обществом проведена модернизация перегрузочной техники, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности", - уточняется в сообщении.

В Ванине на протяжении нескольких лет отмечаются проблемы с угольной пылью из-за перевалки топлива в порту. Жители поселка неоднократно выходили на митинги. Власти разрабатывали план мероприятий по предотвращению загрязнения воздуха пылью, сообщалось об установке специального оборудования в порту для решения проблемы.

Ванино - поселок городского типа в Хабаровском крае с населением более 15 тыс. человек. Он расположен на материковом побережье Татарского пролива и является одним из крупных портов региона.