На Волге у Тольятти горит сухогруз

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сухогруз загорелся на Волге в районе Тольятти, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС России.

"Сухогруз, груженный железом, загорелся ночью в районе Федоровских лугов Тольятти. На его борту находились 12 человек, девять из них эвакуированы, трое остаются на сухогрузе и ожидают подхода баржи для его буксировки к берегу", - уточнили в МЧС. По предварительной информации, пострадавших нет.

Судно находится в 550 метрах от берега, где в готовности находятся пожарно-спасательные подразделения Самарской области.

В МЧС уточнили, что сухогруз следовал по маршруту Санкт-Петербург - Астрахань и перевозил 300 тонн металлоконструкций. "Судно обесточено. Судовой ход свободен", - сказал собеседник агентства. К тушению пожара привлечены 70 человек, используется 18 единиц техники, в том числе три плавсредства.