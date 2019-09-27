Количество очагов африканской чумы свиней в Приморье достигло 16

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Новый очаг африканской чумы свиней (АЧС) зарегистрирован в Ханкайском районе Приморья. Как сообщает в пятницу пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, в регионе в настоящее время действует 16 очагов заболевания.

С начала августа очаги АЧС были зарегистрированы на территориях Пограничного, Красноармейского, Дальнереченского и Надеждинского районов, а также города Дальнереченска и Лесозаводского городского округа. Всего на территории Приморского края до сегодняшнего дня было зарегистрировано 17 очагов, из них в двух случаях карантин уже снят.

"Протоколом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 26 сентября 2019 года подтверждено наличие ДНК вируса африканской чумы свиней (АЧС) в селе Октябрьское Ханкайского района. В исследованных образцах крови свиней, полученной от пяти животных, обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, во всех населенных пунктах, где обнаружен вирус, происходит изъятие свиней. Администрация Приморского края компенсирует владельцам стоимость животных в размере 260 рублей за 1 кг живой массы. Выплаты призваны не только поддержать фермеров, которые теряют домашний скот, но и являются стимулом не скрывать опасное заболевание.