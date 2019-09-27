Полицейские во Владивостоке задержали мужчину, напавшего на девушку утром в центре города

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали жителя Владивостока, напавшего на девушку в центре города возле здания администрации края утром в пятницу. Об этом сообщается на сайте регионального МВД.

По данным местных СМИ, неизвестный мужчина нанес девушке несколько ударов в спину, после чего скрылся. Пострадавшая смогла добраться до ближайшего здания - администрации Приморского края, чтобы обратиться за помощью.

"Поступило сообщение о том, что в районе улицы Светланской (центральная улица Владивостока) девушке 2002 года рождения неизвестный причинил телесные повреждения. Нападавший - 34-летний житель Владивостока - скрылся с места происшествия, но был задержан сотрудниками Госавтоинспекции. Опрашиваются очевидцы и участники инцидента", - говорится в сообщении.

Уточняется, что девушка доставлена в краевую больницу Владивостока. Проводится проверка.