Двух женщин привлекли к ответственности за дебош на борту рейса Москва - Минеральные Воды

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Две женщины привлечены к административной ответственности за драку и брань на борту самолета рейса Москва - Минеральные Воды. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды поступила информация о том, что экипажу прибывшего из Москвы самолета требуется помощь полицейских. Командир воздушного судна сообщил сотрудникам полиции, что во время полета между двумя женщинами-пассажирками возник конфликт, в ходе которого одна из них нанесла другой удар в область головы. При этом обе участницы инцидента использовали нецензурную лексику, на замечания членов экипажа не реагировали". - рассказала она.

По словам Волк, правонарушители были доставлены в линейный отдел полиции в аэропорту Минеральные Воды. В отношении них составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества").

Представитель ведомства также добавила, что женщине, которая получила телесные повреждения, была оказана медицинская помощь.