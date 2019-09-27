В Екатеринбурге задержан пассажир, устроивший дебош на борту самолета по пути во Вьетнам

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено против авиадебошира, летевшего из Вьетнама в Екатеринбург. Об этом ТАСС сообщила в официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержан авиапассажир, подозреваемый в хулиганстве", - сообщила она.

По данным транспортной полиции, на борту воздушного судна, выполнявшего рейс Екатеринбург - Камрань, во время полета 24-летний житель Екатеринбурга находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно и выражался нецензурной бранью, создавая реальную угрозу безопасности пассажиров, на замечания членов экипажа он не реагировал. "По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Хулиганство" (ч. 1 ст. 213) УК РФ", - сказала Волк.

Мужчина был задержан сотрудниками транспортной полиции по возвращении в Россию, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.