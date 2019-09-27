В Тамбовской области горит жилой дом на площади 100 кв. м

ТАСС, 27 сентября. Пожарные приступили к тушению возгорания в жилом доме на площади 100 кв. метров в селе Дмитриевщина Тамбовской области. Происшествие, в результате которого есть погибшие, случилось в ночь на пятницу, сообщается на сайте регионального МЧС.

"По оперативной информации на 03:10 мск, произошло загорание деревянного жилого дома площадью 100 кв метров. По предварительной информации, есть погибшие", - говорится в сообщении.

Уточняется, что угрозы распространения огня на соседние строения нет. На место пожара выехали три пожарных отделения из ближайших населенных пунктов.