СМИ: пожар на химзаводе под Руаном потушен

ПАРИЖ, 27 сентября. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание, продолжавшееся с четверга на химическом заводе Lubrizol под Руаном (департамент Приморская Сена), однако власти предупреждают о сохраняющейся опасности для здоровья граждан. Об этом сообщает в пятницу телеканал LCI.

По его данным, в префектуре департамента подтвердили эту информацию. В свою очередь прокурор Руана Паскаль Праш, выступавший в эфире телеканала, сообщил, что "причина возгорания пока не установлена".

Префектура Приморской Сены обратилась к местным жителям, чьи дома расположены поблизости от завода, с предостережением избегать употребления в пищу выращенных здесь овощей и фруктов. Фермерам настоятельно рекомендовано отказаться от сбора урожая до дальнейших распоряжений и выпаса скота и кормить животных только кормами, которые гарантированно не пострадали от загрязнения продуктами горения.

Местные жители в свою очередь публикуют в соцсетях фотографии, на которых отчетливо видны черные разводы на бамперах автомобилей. "Если такое отложилось на наших автомобилях, представьте, что с нашими легкими", - сокрушается одна из пользователей Twitter. Местная служба контроля качества воздуха Atmo Normandie не уточняет, какие вещества были обнаружены в воздухе во время пожара. Она отмечает, что проводимые обычно исследования не репрезентативны и что в связи с этим событием в район происшествия направлены дополнительные наряды экспертов.

Пожар вспыхнул около 03:00 по парижскому времени (04:00 мск) в четверг в здании завода, расположенного недалеко от центра города Руан. По данным руководства предприятия и пожарных, пострадавших нет. В качестве мер предосторожности местные власти распорядились закрыть образовательные учреждения в центре и на севере Руана, а также в городах, расположенных к северу от него.

Компания Lubrizol является поставщиком специальных химикатов для транспортных, промышленных и потребительских рынков. Завод имеет классификацию Seveso, что означает наличие на предприятии опасных для человека веществ. Эта классификация введена после диоксиновой катастрофы на химическом заводе в итальянском городе Севезо (северная область Ломбардия) в 1976 году.