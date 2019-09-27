При пожаре в жилом доме в Самарской области погибли двое детей

САМАРА, 27 сентября. /ТАСС/. Пожар возник в ночь на пятницу в жилом доме в городе Чапаевск Самарской области. Двое детей восьми и 12 лет погибли, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"В ночь на 27 сентября 2019 года в правоохранительные органы города Чапаевск поступило сообщение об обнаружении тел двух малолетних детей в ходе тушения пожара в жилом доме по улице Короткая. По предварительным данным, погибшими являются дети восьми и 12 лет. Признаков насильственной смерти не имеется", - говорится в сообщении.

По данным регионального управления МЧС, площадь пожара составила 15 кв. м. Для ликвидации возгорания привлекали 24 человека и семь единиц техники. По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем.