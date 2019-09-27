Для тушения сухогруза на Волге у Тольятти прибыл пожарный катер

ТАСС, 27 сентября. Пожарный катер прибыл для тушения возгорания на сухогрузе, находящемся на Волге у Тольятти в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Сухогруз с железом загорелся ночью в районе Федоровских лугов Тольятти. На его борту находились 12 человек, девять из них эвакуированы, трое остаются на сухогрузе и ожидают подхода баржи для его буксировки к берегу.

"Прибыл пожарный катер, производит тушение пожара, пожарные продолжают готовить снаряжение для убытия на буксиры", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Уточняется, что площадь пожара составляет 450 кв. м. Пожарным удалось локализовать возгорание.

Судно стоит в 550 м от берега, где в готовности находятся пожарно-спасательные подразделения Самарской области. Сухогруз следовал по маршруту Санкт-Петербург - Астрахань и перевозил 300 т металлоконструкций.

В новость в 10:42 мск добавлена информация о локализации пожара.