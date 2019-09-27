Пять человек пострадали в ДТП в Калужской области

ТАСС, 27 сентября. Легковой автомобиль Hyundai Creta столкнулся с рейсовым автобусом "ЛиАЗ", который ехал по маршруту Людиново - Калуга, и фургоном Renault Master, в результате пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Калужской области.

"27 сентября в 6:20 на 282-м км автодороги М-3 "Украина" произошло ДТП. В результате пострадали пять человек: водитель и четверо пассажиров автомобиля Hyundai 2017, 2012, 1981 и 1955 годов рождения, которые получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 64-летний водитель Hyundai Creta ехал в сторону Брянска и допустил наезд на дорожное ограждение, после чего столкнулся сначала с рейсовым автобусом, двигавшемся во встречном направлении, а затем с автомобилем Renault Master. В автобусе в момент аварии находились 16 человек, уточнили в ведомстве. По факту аварии проводится административное расследование.