В ГИБДД сообщили о двух пострадавших при столкновении трамвая и грузовика на юге Москве

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Два человека, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения трамвая и грузовика на юге Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в столичной Госавтоинспекции.

"Столкновение трамвая и грузового транспортного средства произошло в районе Загородного шоссе, дом 15. По предварительным данным, двое пострадавших", - сказала собеседница агентства.

Ранее источник ТАСС сообщал об одном пострадавшем при столкновении грузовика и трамвая на пересечении Загородного шоссе и Канатчиковского проезда. В результате столкновения трамвай частично сошел с рельсов. Движение в районе ДТП затруднено.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Мосгортранса, водитель грузовика, по предварительным данным, не предоставил преимущество и допустил столкновение с городским транспортом.

В новость были внесены изменения (10:57 время мск) — добавлен комментарий Мосгортранса.