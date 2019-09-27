В Кирове начальника почты подозревают в присвоении более 700 тыс. рублей

ТАСС, 27 сентября. Полицейские возбудили уголовное дело в отношении начальника одного из отделений почтовой связи в Кирове. По версии следствия, женщина по фиктивным документам присвоила более 700 тыс. рублей, сообщает в пятницу пресс-служба УМВД региона.

"Возбуждено уголовное дело по статье 160 УК РФ ("Присвоение") в отношении начальника одного из отделений почтовой связи города Кирова. Предварительно установлено, что подозреваемая изымала из кассы вверенные ей деньги, оформляя для прикрытия фиктивные документы. В настоящее время следствие располагает доказательствами хищения денег в сумме 713,5 тыс. рублей", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Злоумышленницу вычислили сотрудники УФСБ. Подозреваемая свою вину уже признала.