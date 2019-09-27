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СМИ: число погибших из-за ливней и наводнений в Индии увеличилось до 17

Спасателям удалось эвакуировать из затопленных районов около 16 тыс. человек

ТАСС, 27 сентября. По меньшей мере 17 человек погибли в городе Пуна и соседних с ним районах (западный индийский штат Махараштра) в результате наводнений и обрушений зданий, вызванных продолжавшимися со среды на четверг ливневыми дождями. Об этом в пятницу сообщила газета The Asian Age.

Спасателям удалось эвакуировать из затопленных районов около 16 тыс. человек. В настоящее время в Пуне сотрудники экстренных служб ликвидируют последствия стихийного бедствия, восстанавливают поврежденную наводнениями городскую инфраструктуру и оценивают сумму причиненного ущерба.

Главный министр штата Махараштры Девендра Фаднавис распорядился об оказании финансовой помощи потерявшим кров жителям и семьям погибших.

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