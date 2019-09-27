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Открытое горение на сухогрузе на Волге у Тольятти ликвидировано

Площадь пожара составила 450 кв. м

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение на сухогрузе на Волге вблизи Тольятти в Самарской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

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"В 09:52 мск пожар на площади 450 кв. м был локализован. В 10:04 мск объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.

Судно загорелось ночью в районе Федоровских лугов Тольятти в 550 м от берега. На его борту находились 12 человек, девять из них эвакуированы, трое остались на сухогрузе в ожидании подхода баржи для его буксировки к берегу. В тушении задействован пожарный катер.

Сухогруз следовал по маршруту Санкт-Петербург - Астрахань и перевозил 300 т металлоконструкций.

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