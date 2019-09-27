Уголовное дело возбудили после смерти ребенка на пешеходном переходе в Домодедове

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении водителя, совершившего ДТП в Домодедове, в котором погиб ребенок. Об этом ТАСС в пятницу сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

"В отношении водителя, совершившего ДТП в Домодедово, в результате которого погибла семилетняя девочка, а ее мать госпитализирована, следователем следственного управления УМВД России по городскому округ Домодедово возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщила она.

Петрова отметила, что санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В пятницу утром в Домодедове водитель автомашины ГАЗ совершил наезд на двух пешеходов. Ребенок от полученных травм погиб на месте, мать ребенка госпитализирована с травмами в городскую больницу. По данным подмосковной полиции, водитель с места ДТП не скрылся, он задержан.