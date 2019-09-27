В Подмосковье выявили группировку, занимавшуюся легализацией мигрантов

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. ФСБ России совместно с Росгвардией выявила в Подмосковье группировку, которая занималась легализацией мигрантов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ по Москве и Московской области.

"УФСБ России по Москве и Московской области во взаимодействии с УФСБ по Тульской области, сотрудниками полиции и Росгвардии на территории городского округа Серпухов Московской области пресекло противоправную деятельность группы лиц, занимавшихся организацией проживания и трудоустройства иностранных граждан, нелегально находящихся в Российской Федерации", - сообщили в УФСБ.

Установлены организаторы канала незаконной миграции, в отношении них возбуждено уголовное дело. Также задержаны 54 нелегальных мигранта, 14 из них использовали подложные документы. Сейчас они находятся в центре временного содержания и будут выдворены из России.