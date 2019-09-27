В Москве предъявили обвинения девяти финансистам ИГ

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет России предъявил в Москве обвинение девяти арестованным по уголовному делу о финансировании запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, группу сборщиков средств для ИГ организовал вступивший в ее ряды россиянин.

"Вернувшись в 2015 году в Россию, он стал искать лиц, желающих оказать материальную помощь активным участникам международной террористической организации "Исламское государство". Всего в сообщество вошло порядка 30 участников", - отметила представитель ГСУ. "Обвинение предъявлено девяти фигурантам уголовного дела. По ходатайству следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - добавила она. - Указанные лица под тяжестью предъявленных доказательств дали признательные показания".

Иванова рассказала, что в одном из приложений для мобильных телефонов организатор сообщества создал группу, в которую стал приглашать проверенных лиц, согласившихся финансировать террористическую организацию на территории Сирии и Ирака. "С каждым из участников группы организатор разговаривал отдельно, выезжая с ними в деревню Кокошкино Московской области, где они даже принимали присягу на верность террористической организации. После посвящения новые участники должны были финансово поддерживать указанную организацию, ежемесячно переводя денежные средства", - рассказала представитель ГСУ.

Организатор группы вел сбор денежных средств на свои банковские карты, затем они переводились на расчетные счета лиц, принимающих участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования. В ходе расследования уголовного дела органами следствия совместно с сотрудниками ФСБ России, а также Главного управления по противодействию экстремизму МВД России были отработаны его близкие связи и выявлены его соучастники. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 205.1 ("Содействие террористической деятельности"), ч. 1, ч. 1.1 ст. 205.1 и ч. 2 ст. 205.5 ("Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической") УК РФ.

Для сбора доказательственной базы следователями были проведены многочисленные обыски и задержания на территории Москвы, Московской области, Дагестана и Кабардино-Балкарии.

В новость были внесены изменения (11:10 мск) - добавлена информация по тексту.