На горящей плавбазе "Петр Житников" проведут повторную заливку пеной

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Спасатели и аварийная бригада экипажа горящей плавбазы "Петр Житников" получили новую порцию пенообразователя и готовятся к проведению повторной обработки пеной горевших помещений. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Росморречфлота.

"Доставили новую порцию "Морпена" [марка пенообразователя для пожаротушения]. Буксир "Сибирский" подошел и передал 140 л на "Житникова", "Морпен" принимают резервуарами и доставляют к месту тушения. Спасатели планируют опять обработать пеной место возгорания, но открытого огня нигде нет. Есть выделения водяного пара и дыма, так что прогресс имеется", - сообщил собеседник агентства.

По информации Росморречфлота, после первой пенной заливки в ходе разведки в крупные отсеки были обнаружены очаги тления, требующие обработки. Ранее попасть туда мешала высокая температура, необходимо было дождаться охлаждения конструкций.

В Росморречфлоте отметили, что погодные условия не мешают процессу тушения. "Погода приличная, ветер со скоростью 8 м/с, волна 1 м в высоту. Дело движется вперед, очевидно, что конец уже где-то недалеко", - рассказал собеседник.

Пожар на плавбазе

Пожар на плавбазе возник 23 сентября, на борту находились 420 человек, 361 из них эвакуировали рыболовные суда на Шикотан, 59 человек оставались на борту для продолжения борьбы с огнем в качестве аварийной бригады. В среду аварийная группа увеличилась до 65 человек. На место пожара к плавбазе подошли спасательные суда. Открытое горение ликвидировано, но тушение продолжается.

Экипаж доставили на Кунашир (Курильские острова), чтобы затем переправить во Владивосток на самолетах. Первые 135 человек покинули Кунашир 25 сентября на двух самолетах. Остальные люди остались на острове Шикотан (Курильские острова) в пункте размещения с горячим питанием и всеми необходимыми вещами. Накануне днем во Владивосток отправили еще 70 человек. Четвертая группа пассажиров не смогла улететь в ночь на пятницу из-за непогоды в пункте прилета, ее рейс отправлен во Владивосток днем 27 сентября.

Сейчас самолет возвращается в Южно-Курильск (Кунашир), чтобы забрать оттуда еще 70 человек. В Росморречфлоте рассказали, что судовладелец зафрахтовал пять самолетов авиакомпании "Аврора", поэтому оставшиеся рыбаки улетят во Владивосток в субботу на рейсовом самолете через Южно-Сахалинск.

Плавбаза "Петр Житников" типа "Содружество" построена в 1989 году, она принадлежит компании "Дальморепродукт". Это одна из крупнейших плавбаз, она предназначена для приема от добывающих судов краба и рыбы-сырца и их переработки на консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир, а также снабжения добывающих судов и их обслуживания. Судно работает под российским флагом, его валовая вместимость - 32096 т, дедвейт - 10070 т, длина судна - 179,03 м, ширина - 28 м.