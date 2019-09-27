Причиной пожара на сухогрузе у Тольятти могло стать короткое замыкание

ТАСС, 27 сентября. Короткое замыкание, по предварительным данным, стало причиной пожара на сухогрузе на Волге у Тольятти, сообщает приволжская транспортная прокуратура.

Сухогруз с железом загорелся ночью в районе Федоровских лугов Тольятти. На его борту находились 12 человек, девять из них эвакуированы, трое остаются на сухогрузе и ожидают подхода баржи для его буксировки к берегу.

"Установлен факт возгорания в машинном отделении. Предварительная причина произошедшего - короткое замыкание в распределительном щитке энергосистемы в машинном отделении сухогруза", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что судно перевозило 300 т металлоконструкций. Сухогруз следовал по маршруту Санкт-Петербург- Астрахань. Сейчас он обесточен и находится за пределами судового хода и не мешает судоходству. В результате произошедшего никто не пострадал.

"На место происшествия выехал помощник Куйбышевского транспортного прокурора. Начата проверка, по итогам которой будет решен вопрос о необходимом комплексе мер прокурорского реагирования", - уточняется в сообщении.