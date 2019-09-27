В Москве задержали мужчину, нанесшего ущерб лизинговой компании на 5,5 млн рублей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве мужчину, который нанес лизинговой компании ущерб на сумму 5,5 млн рублей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"В территориальный отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился представитель лизинговой компании. По словам заявителя, одна из фирм заключила с его компанией договоры финансового лизинга на приобретение транспортных средств. После получения автомобилей BMW и Toyota представитель фирмы перечислил часть денежных средств и перестал выходить на связь, не выполняя условий договоров. Материальный ущерб составил свыше 5,5 млн рублей", - рассказали в ведомстве.

Злоумышленник задержан, им оказался 32-летний житель столицы. Установлено, что похищенным он распорядился по своему усмотрению. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.