В Астраханской области в машине нашли 180 кг белуги и 34 кг черной икры

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Полицейские в рамках антибраконьерской операции обнаружили в автомобиле в Астраханской области свыше 180 кг белуги и 34 кг черной икры, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В рамках направленной на борьбу с браконьерством операции "Путина" в селе Бирючья Коса экипажем автопатруля отдельного батальона ДПС ГИБДД №2 УМВД России по Астраханской области остановлен легковой автомобиль. При визуальном осмотре транспортного средства инспекторы заметили на полу и пассажирском сиденье полиэтиленовые пакеты, в которых находилось 34 килограмма черной икры. А в багажном отделении обнаружено свыше 180 кг рыб семейства осетровых", - рассказала она.

По словам Волк, на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ, их частей и дериватов (производных)").