Посетителей ТЦ "Нижегородский пассаж" эвакуировали из-за задымления

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Посетителей торгового центра "Нижегородский пассаж" на юго-востоке Москвы эвакуировали из-за задымления. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В здании торгового центра по адресу: улица Нижегородская, 2, к. 1, наблюдалось задымление, с потолка шел слабый дым", - сказал собеседник агентства. Из здания до прибытия спасателей было эвакуировано 20 человек.

"В одном из кафе в ТЦ произошла вспышка жировых отложений без последующего возгорания", - пояснил источник. Он рассказал, что пожарно-спасательные подразделения проверили вентиляцию торгового центра с использованием тепловизора. "Признаков возгорания обнаружено не было", - сказал собеседник агентства.