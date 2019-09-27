Жители 62 домов в Ижевске остались без отопления из-за повреждения трубопровода

ИЖЕВСК, 27 сентября. /ТАСС/. Теплоснабжение жителей 62 многоквартирных домов Ижевска нарушено в результате повреждения магистрального трубопровода на улице 50 лет Пионерии, сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС РФ по Удмуртии.

"В 10:35 (мск) поступило сообщение о повреждении магистрального трубопровода тепловой сети в Ижевске на улице 50 лет Пионерии, возле дома №20. В результате аварии нарушено теплоснабжение в 62 многоквартирных домах. Место повреждения трубопровода найдено, проводятся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к устранению аварии привлечено 22 человека, 10 единиц техники "Удмуртских коммунальных систем", по данным пресс-службы которых, восстановить подачу тепла в дома планируется к ночи.