Суд арестовал сотрудника ИК-1 Ярославля, который подозревается в получении взятки

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Заволжский районный суд Ярославля арестовал на два месяца подозреваемого в получении взятки сотрудника колонии №1 Ярославля, где в 2017 году был избит заключенный Евгений Макаров. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в суде.

26 сентября сотрудник колонии №1 Ярославля был задержан по подозрению в получении взятки. Как сообщила ТАСС адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова, по предварительным данным, задержанный вымогал у одного из осужденных 500 тыс. рублей.

"Судом избрана мера пресечения в отношении подозреваемого Василькова Егора Анатольевича в виде заключения под стражу сроком на два месяца, до 24 ноября включительно", - сказал собеседник агентства. Сотрудник колонии подозревается в получении взятки в крупном размере за незаконные действия (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Летом 2018 года "Новая газета" опубликовала видеозапись пыток в ИК-1 Ярославля. Инцидент произошел летом 2017 года, сотрудники ФСИН избивали и оскорбляли заключенного Макарова. По всем эпизодам с пытками в колониях Ярославля, которые были выявлены следствием, проходят 20 фигурантов.