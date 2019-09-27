Задержан подозреваемый в убийстве настоятеля монастыря в Переславле-Залесском

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МВД и Следственного комитета России задержали подозреваемого в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря города Переславля-Залесского Ярославской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Убийство было совершено 7 июля 2016 года. "Более трех лет оперативники, следователи и эксперты-криминалисты проводили системные мероприятия, направленные на установление личности преступника. В результате установлен подозреваемый - уроженец Владивостока, который в августе 2018 года был приговорен к шести годам лишения свободы за аналогичное преступление. Он сознался в содеянном и сообщил, что убийство игумена Даниила совершил с целью хищения денежных средств из монастырской кассы", - сказала Волк.

По инициативе сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД осужденный этапирован из Саратовской области, где отбывал наказание, в Москву.

В свою очередь официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила ТАСС, что следователям и сотрудникам ГУУР МВД России была проделана масштабная работа по проверке на причастность к преступлению более 3 тыс. человек. "В их числе были лица из окружения игумена, наркозависимые, ранее судимые, в частности за преступления на объектах религиозного культа. Со всеми был проведен комплекс следственных действий, изучены заключения более 430 судебных экспертиз. В результате следствием получены сведения о возможной причастности к преступлению 31-летнего Александра Авдеева", - сказала Петренко. Она уточнила, что предполагаемый убийца игумена Даниила похитил примерно 1 млн рублей. "С участием Авдеева продолжаются следственные действия по установлению дополнительных доказательств его виновности", - сказала Петренко.

7 июля 2016 года убийца проник в келью священнослужителя и нанес ему множественные колото-резаные ранения, которые оказались смертельными. Следственный комитет возбудил уголовное дело, ход работы по раскрытию убийства был взят на контроль руководством МВД России.