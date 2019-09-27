{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Задержан подозреваемый в убийстве настоятеля монастыря в Переславле-Залесском

Им стал уроженец Владивостока, который признался, что совершил преступление с целью хищения денег из монастырской кассы

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Сотрудники МВД и Следственного комитета России задержали подозреваемого в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря города Переславля-Залесского Ярославской области. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Убийство было совершено 7 июля 2016 года. "Более трех лет оперативники, следователи и эксперты-криминалисты проводили системные мероприятия, направленные на установление личности преступника. В результате установлен подозреваемый - уроженец Владивостока, который в августе 2018 года был приговорен к шести годам лишения свободы за аналогичное преступление. Он сознался в содеянном и сообщил, что убийство игумена Даниила совершил с целью хищения денежных средств из монастырской кассы", - сказала Волк.

По инициативе сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД осужденный этапирован из Саратовской области, где отбывал наказание, в Москву.

В свою очередь официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила ТАСС, что следователям и сотрудникам ГУУР МВД России была проделана масштабная работа по проверке на причастность к преступлению более 3 тыс. человек. "В их числе были лица из окружения игумена, наркозависимые, ранее судимые, в частности за преступления на объектах религиозного культа. Со всеми был проведен комплекс следственных действий, изучены заключения более 430 судебных экспертиз. В результате следствием получены сведения о возможной причастности к преступлению 31-летнего Александра Авдеева", - сказала Петренко. Она уточнила, что предполагаемый убийца игумена Даниила похитил примерно 1 млн рублей. "С участием Авдеева продолжаются следственные действия по установлению дополнительных доказательств его виновности", - сказала Петренко.

7 июля 2016 года убийца проник в келью священнослужителя и нанес ему множественные колото-резаные ранения, которые оказались смертельными. Следственный комитет возбудил уголовное дело, ход работы по раскрытию убийства был взят на контроль руководством МВД России.

Теги
РоссияЯрославская область
Суд Калининграда отклонил жалобу на освобождение обвиняемых в хищениях при подготовке к ЧМ
Ранее суд пришел к выводу, что подсудимые не могут скрыться от следствия или повлиять на него
Читать полностью