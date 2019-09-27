Самолет "Уральских авиалиний" столкнулся с птицей при взлете в Москве

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" столкнулся с птицей при взлете в аэропорту Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

"Во время выполнения рейса U6-261 Москва-Екатеринбург после взлета в лобовое стекло самолета ударилась птица. Полет прошел в штатном режиме", - сказали в пресс-службе, отметив, что при прилете в Екатеринбург был произведен осмотр воздушного судна, никаких повреждений не было выявлено.

Airbus A321 "Уральских авиалиний" 15 августа совершил аварийную посадку в Подмосковье после попадания птиц в двигатель самолета. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы. Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. В результате происшествия пострадали 76 человек, 19 из которых - дети. Одна женщина была госпитализирована.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. По итогам 2018 года компания перевезла более 9 млн пассажиров, что на 13% больше показателя 2017 года.