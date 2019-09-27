Из-за пожара на оружейном заводе в Болгарии эвакуированы работники предприятия

СОФИЯ, 27 сентября. /ТАСС/. Пожар возник в пятницу на оружейном заводе "Дунарит" в районе города Русе в Болгарии. Как сообщает агентство Bgnes, на месте инцидента находятся пожарные, полиция и машины скорой помощи, работники предприятия эвакуированы, сведений о пострадавших нет. Других подробностей не приводится.

Завод "Дунарит" производит авиационные, артиллерийские и инженерные боеприпасы, а также противоградовые ракеты и промышленные взрывчатые вещества. Предприятие было основано в 1903 году как пороховой завод.