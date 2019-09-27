AFP: число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 23

ТАСС, 27 сентября. По меньшей мере 23 человека погибли при землетрясении магнитудой 6,5, которое произошло в четверг у берегов острова Амбон в индонезийской провинции Малуку. Об этом сообщило агентство France Presse.

По его данным, 100 человек пострадали, около 15 тыс. остались без жилья. Ранее AFP сообщало о 20 погибших.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 39 км к северо-востоку от одноименного города Амбон с населением 356 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 33 км.