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AFP: число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 23

Около 15 тыс. человек остались без жилья

ТАСС, 27 сентября. По меньшей мере 23 человека погибли при землетрясении магнитудой 6,5, которое произошло в четверг у берегов острова Амбон в индонезийской провинции Малуку. Об этом сообщило агентство France Presse.

По его данным, 100 человек пострадали, около 15 тыс. остались без жилья. Ранее AFP сообщало о 20 погибших.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 39 км к северо-востоку от одноименного города Амбон с населением 356 тыс. человек. Очаг стихии залегал на глубине 33 км.

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Индонезия
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