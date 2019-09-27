Мать погибшего в ДТП в Подмосковье ребенка находится в тяжелом состоянии

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Женщина, попавшая в ДТП в подмосковном Домодедове утром в пятницу, находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

"На место ДТП в течение пяти минут прибыла бригада врачей скорой помощи. Всего пострадали два человека. Из них один скончался на месте (ребенок - прим. ТАСС). Один в тяжелом состоянии госпитализирован в Домодедовскую ЦГБ. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

В пятницу утром в Домодедове водитель автомашины ГАЗ совершил наезд на двух пешеходов. Ребенок от полученных травм погиб на месте, мать ребенка госпитализирована с травмами в городскую больницу. По данным подмосковной полиции, водитель с места ДТП не скрылся, он был задержан, в его отношении было возбуждено уголовное дело.