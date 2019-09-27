Грузовик повредил путепровод при строительстве трассы "Таврида" в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Балки путепровода обрушились на грузовик, двигавшийся с поднятым кузовом, на строящемся шестом участке трассы "Таврида" в Крыму, водитель не пострадал. Об этом сообщил в пятницу журналистам Григорий Назаров - пресс-секретарь строительного управления по республике компании "ВАД", которая является подрядчиком работ.

"Водитель субподрядной организации, подъезжая к путепроводу, проигнорировал необходимость соблюдать бдительность и опустить кузов на подъезде к искусственному сооружению. В результате поднятый кузов грузовика сбил две уложенные балки путепровода. Водитель грузовика не пострадал", - сказал он.

Ущерб, размер которого устанавливается, планируется взыскать с субподрядной организации, добавил представитель компании. "Инцидент произошел на стройплощадке, где нет движения личного транспорта. На сроках строительства он не отразится", - уточнил Назаров.

В пресс-службе ГУ МЧС по Крыму ТАСС сообщили, что инцидент, по предварительной информации, произошел около 10:30 мск в пятницу, на место направлены подразделения спасателей. В ГУ МВД по региону добавили, что, предварительно, никто не пострадал.