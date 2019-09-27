СК: житель Подмосковья подозревается в убийстве по неосторожности знакомого на охоте

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Житель Подмосковья подозревается в убийстве по неосторожности своего знакомого из охотничьего ружья во время охоты, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в пятницу сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По предварительным данным следствия, подозреваемый, разряжая охотничье ружье, направил его стволом в сторону находившегося рядом с ним мужчины 1984 года рождения. При разрядке ружья произошел самопроизвольный выстрел, в результате чего потерпевшему было причинено огнестрельное ранение в брюшную полость. Мужчина скончался на месте происшествия", - сообщила она.

По словам Врадий, подозреваемый на допросе дал следователю признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

"Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы", - рассказала Врадий.