СК возбудил уголовное дело после ампутации ребенку руки из-за перелома под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 сентября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после того, как 11-летнему ребенку ампутировали руку из-за перелома в Ростовской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК РФ по области.

По данным следствия, в августе 2019 года 11-летний мальчик, играя в мяч, оступился и упал на правую руку, в результате получил открытый перелом костей правого предплечья со смещением отломков. Врачи оказали ему медпомощь и отпустили домой. После ухудшения состояния его доставили в больницу, где ампутировали правое предплечье.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ ("Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей")", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, будут назначены экспертизы, проверят качество оказания медицинской помощи.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что в ростовском городе Зернограде 11-летнему мальчику наложили гипс из-за перелома руки, однако рука не заживала, ребенку становилось только хуже. Затем мальчика доставили в больницу Ростова-на-Дону, где врачам пришлось ампутировать руку из-за образовавшейся гангрены. Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку. Проверка управления Росздравнадзора по Ростовской области выявила нарушения при установке диагноза ребенку.