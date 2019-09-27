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На Кубани спасли стадо заблудившихся в горах верблюдов

В результате инцидента пастух и животные не пострадали

КРАСНОДАР, 27 сентября. /ТАСС/. Пятеро верблюдов вместе с пастухом заблудились в ночь на пятницу в горах под Геленджиком, спасатели вывели стадо животных по горным тропам в станицу Неберджаевскую, сообщил ТАСС руководитель муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

"Пастух ночью находился с верблюдами в горах, утром он позвонил спасателям и сообщил, что заблудился. В течение шести часов вывели стадо по горным тропам в станицу Неберджаевскую [Крымский район Краснодарского края]. Было пятеро верблюдов", - сказал Одеров.

По данным службы спасения, операция была проведена совместно с федеральным отрядом МЧС Крымска. Пастух перегонял стадо верблюдов из Геленджика в Новороссийск по горному хребту и заблудился в районе нефтебазы "Грушовая". В ходе инцидента пастух и животные не пострадали.

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