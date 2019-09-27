Суд арестовал на две недели российского капитана севшего на мель в Швеции судна

ХЕЛЬСИНКИ, 27 сентября. /ТАСС/. Шведский суд в пятницу принял решение арестовать на две недели являющегося гражданином РФ капитана грузового судна Baltic Carrier, севшего на мель у берегов Хельсингборга (провинция Сконе). Об этом сообщила ТАСС консул-советник генконсульства РФ в Швеции Надежда Пронина.

"Сегодня прошли слушания по поводу заключения под стражу. Суд принял решение арестовать капитана на две недели, до суда", - сказала она.

Пронина сообщила также, что капитан "фактически подтвердил, что за несколько часов до инцидента принимал алкоголь", "выпил немного пива".

Судно село на мель в среду из-за уснувшего за штурвалом капитана. Как сообщил в среду телеканал SVT со ссылкой на береговую охрану королевства, все семеро членов экипажа судна - россияне. По данным мониторингового сервиса Marine Traffic, судно следовало из города Светлый (Калининградская область) в шведский (провинция Эстергётланд в Швеции). Морские власти Швеции не зафиксировали повреждений судна.

По словам Прониной, капитану может грозить тюремный срок, если он действительно управлял судном в состоянии алкогольного опьянения.