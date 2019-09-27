Источник: в ДТП в Санкт-Петербурге пострадала заслуженная артистка РФ Елена Терновая

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Заслуженная артистка России Елена Терновая, игравшая в фильмах "Тайны следствия", "Улицы разбитых фонарей", получила травмы в результате столкновения двух автомобилей на юге Санкт-Петербурга. Всего в аварии пострадали два человека, они доставлены в больницу, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, в результате ДТП с участием двух автомобилей пострадала актриса Елена Терновая. Травмы также получил водитель второго автомобиля. Обоих госпитализировали. Авария произошла на съезде с Западного скоростного диаметра на юге города", - сказал собеседник агентства.

В 11:55 мск Терновая, управляя автомобилем Hyundai Solaris, столкнулась с автомобилем Kia "Яндекс.Такси", двигавшемся в попутном направлении, после чего въехала в силовое ограждение, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ГИБДД Санкт-Петербурга. Оба пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести. По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства ДТП.

Елена Терновая - лауреат премии "Золотая маска", выступает в 11 постановках музыкального театра "Зазеркалье" в Санкт-Петербурге.