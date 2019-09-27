AFP: полиция Нигерии освободила 300 учеников школы, подвергавшихся пыткам

ТАСС, 27 сентября. Полиция Нигерии освободила более 300 мальчиков из мусульманской школы-интерната в штате Кадуна на севере страны, которые подвергались пыткам и сексуальному насилию. Об этом сообщило в пятницу агентство France Presse со ссылкой на официального представителя полиции штата Якубу Сабо.

По его словам, в здании интерната были обнаружены помещения, где вопреки их воле ученики и несколько взрослых "содержались в самых отвратительных и бесчеловечных условиях под предлогом обучения Корану и нравственного преображения". "Ученики, некоторым из которых всего 9 лет, были закованы в цепи и теснились в небольшой комнате", - цитирует агентство Сабо.

Открывшаяся около 10 лет назад школа принимала на обучение детей, которых привозили сами родители, с целью преподавания Корана и избавления от пристрастия к наркотикам и другим пагубным привычкам. Тела пострадавших обезображены следами побоев и издевательств, некоторых подвергали сексуальному насилию. По итогам полицейского рейда хозяин школы и шесть сотрудников арестованы. В школе была оборудована своего рода камера пыток, где закованных в цепи учеников подвешивали к потолку и избивали.