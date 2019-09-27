СК начал проверку после гибели подростка на спортивном полигоне в Сарапуле

ИЖЕВСК, 27 сентября. /ТАСС/. Следователи следственного управления СК РФ по Удмуртии начали проверку по факту гибели 17-летнего подростка на спортивном полигоне в Сарапуле, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Проводится доследственная проверка по факту гибели 17-летнего юноши. По данным проверки, 26 сентября текущего года в вечернее время на спортивном полигоне, расположенном в Сарапуле, житель Ижевска при движении на мотоцикле совершил падение и получил травмы, от которых погиб на месте", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства ТАСС рассказали, что подросток готовился к соревнованиям, которые запланированы на воскресенье. "С такими же подростками приехал туда самостоятельно без тренера. Юноша решил остаться и совершить еще один круг, но не вернулся, позднее его обнаружили погибшим", - сказала собеседница агентства.

Следователи изъяли мотоцикл и спортивный инвентарь, назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. "Поэтому проверка, скорее всего, будет продлена до 30 суток", - уточнили ТАСС в пресс-службе.