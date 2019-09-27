Обвиняемый в изнасиловании священник из Оренбурга уже не является опекуном детей

ОРЕНБУРГ, 27 сентября. /ТАСС/. Настоятель Свято-Троицкой обители милосердия Николай Стремский, обвиняемый в развратных действиях и изнасиловании несовершеннолетней, больше не является опекуном восьми детей.

Что известно о деле священника Николая Стремского

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Об этом ТАСС сообщили в Министерстве образования Оренбургской области.

"Стремский освобожден от обязанностей опекуна в отношении восьми несовершеннолетних", - сказано в ответе на запрос.

Девять детей из семьи священника - один усыновленный и восемь опекаемых - в четверг взяли на полное государственное содержание и разместили в образовательных организациях Оренбургской области. Об этом ранее сообщили в правительстве региона.