{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пять детей погибли при крушении лодки с мигрантами у греческого острова

Поисково-спасательная операция продолжается, общее количество жертв ЧП выросло до семи человек

АФИНЫ, 27 сентября. /ТАСС/. Число жертв в результате опрокидывания лодки с мигрантами у греческого острова Инусес в Эгейском море выросло с двух до семи. Среди погибших - пять детей в возрасте до 6 лет, сообщил телеканал Sky.

Изначально Афинское Македонское агентство новостей сообщило о гибели двух детей в результате ЧП с резиновой лодкой, где находились 18 мигрантов, четыре человека числились пропавшими без вести.

По данным телеканала, всего на борту было 19 мигрантов, в ходе поисково-спасательной операции найдены тела семи погибших, в том числе двух женщин, младенца и четырех детей в возрасте до 6 лет.

Как сообщало агентство, ЧП произошло в пятницу около 11:00 по местному времени (совпадает с мск) недалеко от небольшого острова, расположенного в восьми километрах к западу от побережья Турции. Спасены 12 человек - пять мужчин, три женщины, трое детей в возрасте до 6 лет и один 12-летний ребенок. Телеканал сообщил об их госпитализации в больницу на Хиосе. Уточняется, что о ЧП сообщил экипаж грозового судна "Нисос Родос", который также начал спасать мигрантов. К поисковой операции привлекли суда греческой береговой охраны и агентства Евросоюза по контролю границ Frontex.

Теги
ТурцияГреция
Президент Индонезии приказал расследовать гибель студентов в ходе протестов
Полицейские не получали приказа на использование оружия, заявил Джоко Видодо
Читать полностью