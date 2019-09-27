Пять детей погибли при крушении лодки с мигрантами у греческого острова

АФИНЫ, 27 сентября. /ТАСС/. Число жертв в результате опрокидывания лодки с мигрантами у греческого острова Инусес в Эгейском море выросло с двух до семи. Среди погибших - пять детей в возрасте до 6 лет, сообщил телеканал Sky.

Изначально Афинское Македонское агентство новостей сообщило о гибели двух детей в результате ЧП с резиновой лодкой, где находились 18 мигрантов, четыре человека числились пропавшими без вести.

По данным телеканала, всего на борту было 19 мигрантов, в ходе поисково-спасательной операции найдены тела семи погибших, в том числе двух женщин, младенца и четырех детей в возрасте до 6 лет.

Как сообщало агентство, ЧП произошло в пятницу около 11:00 по местному времени (совпадает с мск) недалеко от небольшого острова, расположенного в восьми километрах к западу от побережья Турции. Спасены 12 человек - пять мужчин, три женщины, трое детей в возрасте до 6 лет и один 12-летний ребенок. Телеканал сообщил об их госпитализации в больницу на Хиосе. Уточняется, что о ЧП сообщил экипаж грозового судна "Нисос Родос", который также начал спасать мигрантов. К поисковой операции привлекли суда греческой береговой охраны и агентства Евросоюза по контролю границ Frontex.