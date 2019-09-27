Осужденный блогер Синица попросил суд выпустить его из СИЗО

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Защита Владислава Синицы, осужденного на 5 лет колонии за экстремизм в связи с размещенной им записью в Twitter с угрозами в адрес детей сотрудников Росгвардии и полиции, просит Мосгорсуд отпустить блогера под подписку о невыезде. Об этом сообщил ТАСС его адвокат Денис Тихонов.

"Защита Владислава Синицы просит Мосгорсуд отпустить блогера под подписку о невыезде и надлежащем поведении, мотивируя это необходимостью принятия мер безопасности в его отношении в связи с заявлением директора Росгвардии Виктора Золотова от 19 сентября. Мы просим удовлетворить нашу дополнительную апелляционную жалобу и отпустить осужденного из СИЗО", - сказал Тихонов. Дополнительная жалоба была подана в пятницу.

По словам адвоката, Синица выступил против изменения меры пресечения на домашний арест. "Он настаивает на своей невиновности и просит Московский городской суд оправдать его", - отметил Тихонов. Ранее Синица во время рассмотрения его дела по существу в Пресненском суде Москвы заявил, что в столичном СИЗО его "кормят, поят, возят, тепло, а под домашним арестом все [придется покупать] за свои деньги. Либо отпустите, чтобы мог работать и обеспечивать себя либо под стражей оставляйте".

Жалоба на приговор будет рассмотрена в Мосгорсуде 3 октября.

Пресненский суд 3 сентября признал Синицу виновным по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") и приговорил к 5 годам заключения в колонии общего режима. Гособвинение просило назначить блогеру 6 лет колонии. Установлено, что Синица почти неделю неоднократно размещал экстремистские записи в Twitter. 28 июля у него возник умысел на возбуждение ненависти и вражды на странице в соцсети под псевдонимом Макс Стеклов. 31 июля он под одной из записей в Twitter о том, что в соцсетях вычисляют по снимкам сотрудников полиции, оставил комментарий, в котором призвал широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов. Установлено также, что он разместил на сайте в открытом доступе на своей странице текст, который аудиторией мог быть воспринят в качестве инструкции к действию по отношению к родственникам сотрудников МВД и Росгвардии. Подсудимый свою вину категорически отверг и заявил, что его слова вырваны из контекста и интерпретированы неправильно.