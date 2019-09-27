Выбросы углекислого газа из-за пожаров в Индонезии превысили 360 млн тонн

СИНГАПУР, 27 сентября. /ТАСС/. Лесные пожары в Индонезии только за два месяца 2019 года привели к выбросу в атмосферу более 360 млн тонн углекислого газа. Об этом сообщил министр охраны окружающей среды и водных ресурсов Сингапура Масагос Зулкифли.

"Лесные пожары в Индонезии ежегодно становятся бедствием для всей Юго-Восточной Азии", - сказал глава ведомства, которого цитирует телеканал CNA. "На прошлой неделе Сингапур направил Джакарте дипломатическую ноту, в которой выразил озабоченность экологической ситуацией, призвал принять срочные меры для решения проблемы, а также предложил помощь в тушении пожаров", - рассказал Масагос.

Кроме того, по его словам, Сингапур обратился к властям Индонезии с просьбой предоставить данные сингапурских компаний, причастных к пожарам на островах Калимантан и Суматра. Министр напомнил, что в стране с 2014 года принят закон об ответственности местных фирм, деятельность которых приводит к трансграничному загрязнению окружающей среды.

В целом за 2018 год объем выбросов в Индонезии составил 543 млн тонн, по этому показателю республика заняла 11-е место в мире. В 2019 году сложилась самая тяжелая за последние четыре года ситуация с задымлением от лесных пожаров в Индонезии. Едкий густой дым накрыл не только большую часть этой страны, но также многие районы Малайзии, Сингапур, а также достиг острова Пхукет в Таиланде и курорта Себу на Филиппинах.